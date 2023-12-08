ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama...
ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.
ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi