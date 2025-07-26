ABD, Hong Kong'un Yakalama Kararına Tepki Gösterdi

ABD, Hong Kong polisinin aralarında ABD'de ikamet edenlerin de olduğu 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıp başlarına ödül koymasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Hong Kong polisinin aralarında ABD'de ikamet edenlerin de olduğu 15 kişi hakkında dün yakalama kararı çıkarıp başlarına ödül koyması kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Hong Kong polisinin bu kararının kınandığı belirtilen açıklamada, "Temel özgürlüklerini kullanan Hong Kongluların yurt dışında hedef alınması, sınır ötesi baskının bir çeşididir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD topraklarında ikamet eden kişilere yönelik susturma veya sindirme girişimlerine tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

Hong Kong polisi, kendilerine "Hong Kong Parlamentosu" adını veren grubun yurt dışında yaşayan 15 üyesi hakkında dün yakalama kararı çıkarmıştı.

Polis, bu isimlerin yakalanmasına yardım edenlere 200 bin Hong Kong doları (yaklaşık 1 milyon lira) ödül verileceğini de duyurmuştu.