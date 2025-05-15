ABD, Hizbullah'a Yaptırımları Sürdürüyor

ABD, Hizbullah'a Yaptırımları Sürdürüyor
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ABD Hazine Bakanlığı, iki üst düzey Hizbullah yetkilisi ve onları destekleyen iki finans kurumunu yaptırım listesine ekledi. Yaptırımların devam edeceği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, iki üst düzey Hizbullah yetkilisini ve onlara destek olan iki finans kurumunu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ı hedef alan yaptırımların süreceği mesajı verildi.

Açıklamada, iki üst düzey Hizbullah yetkilisi ve onlara destek olan iki finans kurumunun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Lübnan ve İran'da bulunan bu kişilerin, denizaşırı bağışçılardan gruba para göndermek için Hizbullah liderliğiyle "yakın" çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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