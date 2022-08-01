ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı, Yeni Zelanda'yla ilişkilerin güçlendirilmesini istiyor

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral John C. Aquilino, ülkesi ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini bildirdi.

Yeni Zelanda'da bulunan Aquilino, yaptığı basın açıklamasında, iki ülkenin derinleşmiş bir ortaklığı olduğunu söyledi.

Aquilino, ABD ile Yeni Zelanda'nın, hem iki ülkenin hem de bölgedeki ülkelerin barışı ve refahını sağlamak için birçok şeyi birlikte yaptığını dile getirdi.

Ülkesinin, Wellington yönetimiyle çalışabileceği yeni alanları belirlemek istediğine dikkati çeken Aquilino, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Pasifik'teki liderliğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Aquilino, ABD ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin genişletilmesini ve güçlendirmesini istediğini ifade etti.

ABD'nin Pasifik'teki faaliyetlerinin süreceğine işaret eden Aquilino'nun, Yeni Zelanda ziyareti kapsamında, ordu ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.