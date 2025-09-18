Haberler

ABD, Hindistanlı İş İnsanlarının Vizelerini Fentanil Kaçakçılığı Nedeniyle İptal Etti

ABD hükümeti, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının ve aile üyelerinin vizelerini iptal etti. Açıklamada, yasa dışı uyuşturucu üretimiyle bağlantılı kişilerin ABD'ye girişlerinin engelleneceği belirtildi.

ABD hükümetinin, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal ettiği bildirildi.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinin açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının, kimlikleri duyurulmayan bazı Hindistanlı iş insanlarının vize durumlarına ilişkin duyurusu paylaşıldı.

Açıklamada, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanları ile bu kişilerin aile üyelerinin vizelerinin iptal edildiği aktarıldı.

Fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığıyla bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin vize başvurularının daha sıkı incelendiği ve işbirliği için Hindistan hükümetine teşekkür edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapan kişi ve kuruluşların, aileleriyle birlikte ABD'ye girişlerinin engelleneceği kaydedildi.

Fentanil tehlikesi

Sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Prince, 21 Nisan 2016'da 57 yaşında yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
