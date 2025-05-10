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ABD, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimi Yatıştırmak İçin Görüşmeler Yapıyor

ABD, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimi Yatıştırmak İçin Görüşmeler Yapıyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile gerilimi azaltmak adına doğrudan iletişim çağrısında bulundu. Rubio'nun görüşmeleri, bölgedeki son gelişmeler ve olası anlaşmazlıkların önlenmesi için yapıcı bir diyaloğun başlatılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefon görüşmesinde taraflara gerilimi yatıştırmanın yollarını bulmak için doğrudan iletişimin yeniden kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Hint ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Taraflara gerilimi yatıştırmanın yollarını bulmak için doğrudan iletişimin yeniden kurulması çağrısında bulunan Rubio, gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapıcı görüşmelerin başlatılması için ABD'nin desteğini teklif etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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