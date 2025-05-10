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ABD, Hindistan ve Pakistan Arasında Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

ABD, Hindistan ve Pakistan Arasında Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan'ın arabuluculuk altında tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Trump, iki ülkenin sağduyulu davranışlarını tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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