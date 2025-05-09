ABD, Hindistan-Pakistan Çatışmasına Çözüm İçin Çaba Harcıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çaba gösterdiğini söyledi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li sözcü, başta Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmak üzere ABD yönetiminin bu çatışmaya çözüm konusunda çaba harcadığını belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, bu ülkelerin onlarca yıldır anlaşmazlık içinde olan iki ülke olduklarının farkında. Ancak her iki ülkenin liderleriyle iyi ilişkileri var." dedi.

Bakan Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Leavitt, "Dışişleri Bakanı ve tabii ki aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanımız olan Marco Rubio'nun da yakından ilgilendiği bir konu olan bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini Başkan da ifade etti. Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor." diye konuştu.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.