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ABD, Hindistan'daki seçimlere müdahale iddialarını reddetti

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ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüleri arasında Hindistan'daki seçimlere müdahale iddiaları üzerine gerilim yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu iddiaları yalanladı ve Hindistan'daki seçimlerin Hindistan halkının kararı olduğunu belirtti.

ABD, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, "Washington'un, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu" iddiasını reddetti.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki basın toplantısında, bir gazetecinin, Zaharova'nın ABD'yi Hindistan'daki seçimlere karışmakla suçlamasına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Miller, Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için devam eden seçimlere müdahil oldukları iddiasını, "Dünyanın hiçbir yerindeki seçimlere müdahil olmadığımız gibi Hindistan'daki seçimlere de karışmıyoruz. Bunlar, Hindistan halkının vereceği kararlardır." diyerek yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 8 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Hindistan'daki seçimlere müdahil olarak, ülkenin iç politikasını dengesizleştirmek istediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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