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ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarmayı Değerlendiriyor

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ABD yönetimi, Suriye'deki yeni yönetimle çalışabilmek için Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarma yollarını araştırıyor. Yetkililere göre, bu adım HTŞ'nin terör listesinden 'yakında' çıkarılabileceği anlamına geliyor.

ABD yönetiminin, " Suriye'deki yeni yönetimle" çalışabilmek için halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarmanın yollarını değerlendirdiği ileri sürüldü.

Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, HTŞ'nin durumuna ilişkin olası senaryolar üzerinde çalışıyor.

Habere göre, ABD yönetimi, halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ'nin bu listeden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapıyor.

Açıklama yapan yetkililerden biri HTŞ'nin terör listesinden "yakında" çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili henüz değerlendirme sürecinin ilk aşamasında olunduğunu belirtti.

Yetkililer, bu adımın amacının, ABD'nin ve diğer ülkelerin " Suriye'deki yeni yönetimle" rahat bir şekilde çalışabilmelerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili son açıklamasında, şu anda HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir politika değişikliğinin olmadığını kaydetmişti.

ABD, 2018'de HTŞ'yi yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarmayı Değerlendiriyor
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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