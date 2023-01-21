ABD Hazine Bakanı Yellen, Senegal Finans Bakanı Ba ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Mamadou Moustapha Ba ile görüştü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Mamadou Moustapha Ba ile görüştü.

ABD Hazine Bakanı Yellen, 3 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk ayağı Senegal'in başkenti Dakar'da, Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Ba ile bir araya geldi.

Yellen ve Ba, basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD'nin Senegal ile ikili ilişkilere oldukça önem verdiğini belirten Yellen, Senegal'in Batı Afrika'nın ana ekonomik merkezi ve ABD'nin de önemli bir partneri olduğunu kaydetti.

Yellen, birçok ülke gibi Senegal'in de artan gıda, yakıt ve gübre fiyatları nedeniyle enflasyonla karşı karşıya kaldığını bunu yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bakan Ba ile üst üste gelen zorluklar karşısında nasıl dirençli bir ekonomi inşa edeceklerini ele alacaklarını kaydeden Yellen, küresel mali sistemi yasa dışı aktörlerden korumak için işbirliği fırsatlarını da görüşecekleri ifade etti.

Yellen, Zambiya ve Güney Afrika'nın da yer aldığı 3 ülkeyi kapsayan Afrika turuna Senegal'den başlamış olmaktan da mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Senegal Finans Bakanı Ba da Aralık 2022'de duyurulan ABD'nin gelecek 3 yılda Afrika'ya 55 milyar dolarlık ayırma planından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ba, söz konusu 55 milyar doların kıtada iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele, enerji, girişimcilik, araştırma ve geliştirme alanlarında destek sağlayacağını ifade etti.