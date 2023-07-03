ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasında kararlaştırıldığı üzere ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 6-9 Temmuz'da Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.