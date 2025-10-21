ABD Hazine Bakanı Arjantin ile Ekonomik İstikrar Anlaşması İmzaladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Arjantin Merkez Bankası ile ekonomik istikrar anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Batı Yarımküre'yi istikrara kavuşturmak ve Amerika'yı tekrar güvenli hale getirmek için çalışırken, Hazine Bakanlığı Arjantin Merkez Bankası ile ekonomik istikrar anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istikrar anlaşmasının bir "kurtarma paketi" olmadığını belirten Bessent, Arjantin için "daha iyi bir ekonomik geleceğe giden bir köprü" olarak nitelendirdi.

Bessent, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin aşırı harcama, mali disiplinsizlik ve sorumsuz borçlanma dahil geçmişteki ekonomik politikaları tersine çevirmek için yoğun çaba harcadığını belirterek, Uluslararası Para Fonunun (IMF) da Arjantin'in güçlü ekonomik programını desteklediğini aktardı.

Trump yönetiminin, Milei'nin mevcut reform planlarını ve ihtiyatlı mali stratejisini desteklediğini vurgulayan Bessent, "Latin Amerika'da bir başka başarısız devlet istemiyoruz ve iyi bir komşu olarak güçlü, istikrarlı bir Arjantin ABD'nin stratejik çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin doğrudan Arjantin pesosu satın aldığını ve Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladıklarını duyurmuştu.

Arjantin Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada da ABD Hazine Bakanlığı ile döviz kuru istikrarını sağlamak amacıyla 20 milyar dolara varan bir anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, anlaşmanın taraflar arasında swap işlemlerinin uygulanmasına ilişkin şartları ve koşulları belirlediği aktarılmıştı.