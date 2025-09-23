Haberler

ABD Hazine Bakanı Arjantin'e Destek için Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik krizde olan Arjantin için destek seçeneklerini masada tuttuğunu belirtti. Arjantin'in yeninden büyük bir ülke olacağına inandığını ifade eden Bessent, Arjantin'in stratejik bir müttefik olduğunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin'in Latin Amerika'da "sistemik açıdan önemli bir müttefik" olduğunu vurgulayarak ülkeye destek için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine Bakanlığı, yetki alanı içinde Arjantin'i desteklemek için gerekeni yapmaya hazır. İstikrar için tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

Bakan Bessent, bu seçeneklerin swap hatları, doğrudan döviz alımları ve Hazine'nin Döviz İstikrar Fonu aracılığıyla dolar cinsinden devlet borcu alımlarını içerebileceğini belirtti.

Arjantin'de özel yatırımlar için büyük fırsatlar bulunduğu ve " Arjantin'in yeniden büyük olacağını " kaydeden Bessent, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin mali disiplin ve büyüme yanlısı reformlara verdiği desteğin, ülkenin uzun süredir devam eden gerileme döngüsünü kırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

"Benim nisan ayındaki açıklamalarım, Arjantin halkına ve Başkan Milei'ye olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor." diyen Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Milei'nin bugün Manhattan'da bir araya geleceğini, toplantının ardından detayların paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.