ABD Hazine Bakanı: Abd, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Yardım Yaptı

KİEV, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin, Rusya-Ukrayna ihtilafının başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar ABD doları yardım sağladığını açıkladı.

KİEV, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin, Rusya- Ukrayna ihtilafının başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar ABD doları yardım sağladığını açıkladı.

Interfax- Ukrayna haber ajansının Pazartesi günkü haberine göre ülkeyi ziyaret eden Yellen, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Güvenlik, ekonomi, insani ve sosyal destek alanlarında halihazırda yaklaşık 50 milyar dolarlık yardım sağladık" diye konuştu.

Yellen, ABD'nin özellikle Ukrayna'nın ekonomik dayanıklılığını desteklemek için 14 milyar dolar sağladığını belirterek, yakın gelecekte aynı ihtiyaçlar için 8 milyar dolar daha ayırmayı planladığını kaydetti.

Shmyhal de 2022'de ABD'nin yabancı ülkeler arasında Ukrayna ekonomisine en çok fon sağlayan ülke olduğunu söyledi.

Ukrayna hükümetinin tahminlerine göre, ülkenin bu yıl bütçe açığını kapatmak için dış kaynaklar da dahil olmak üzere 38 milyar dolarlık finansmana ihtiyacı olacak.