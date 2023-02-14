ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, Washington Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu Güncel Haberler NEW ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. NEW ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kendall, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine geldi. Büyükelçi Hasan Murat Mercan ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı tarafından karşılanan Kendall, taziyelerini iletti. Kendall daha sonra, Büyükelçilik'te deprem nedeniyle oluşturulan taziye defterini imzaladı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Oktay Amerika Birleşik Devletleri Kahramanmaraş Washington Türkiye Güncel Haberler

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