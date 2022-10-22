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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Yeni Omicron Alt Varyantları Konusunda Endişeli

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Yeni Omicron Alt Varyantları Konusunda Endişeli

CDC verilerine göre BQ.1 ve BQ.1.1 şu ana kadar nispeten hızlı bir yayılma sergiledi ancak diğer varyantlara göre halen küçük bir oranı temsil ediyor.

CDC verilerine göre BQ.1 ve BQ.1.1 şu ana kadar nispeten hızlı bir yayılma sergiledi ancak diğer varyantlara göre halen küçük bir oranı temsil ediyor.

LOS ANGELES, 21 Ekim (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü yaptığı açıklamada geniş bir yelpazedeki Omicron alt varyantlarını yakından izlediğini, bunlardan üçünün yakın zamanda dikkat çekici hale geldiğini bildirdi.

Bu üç yeni alt varyant; BQ.1, BQ.1.1 ve XBB olarak belirtildi. CDC'ye göre BQ.1 ve BQ.1.1, ABD'de aylardır baskın olan BA.5 alt varyantından türedi.

CDC verilerine göre BQ.1 ve BQ.1.1 şu ana kadar nispeten hızlı bir yayılma sergiledi ancak diğer varyantlara göre halen küçük bir oranı temsil ediyor.

CDC ayrıca uluslararası raporlara dayanarak XBB varyantını da yakından izliyor ancak bu varyant ABD'de çok nadir görülüyor.

Pandemi sırasında ABD'de ve tüm dünyada, Kovid-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin çok sayıda varyantı izlendi.

Bazen yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bazen de ortadan kaybolmayarak toplumda bulaşmaya devam ediyorlar. CDC'ye göre virüs yayılırken farklı şekillerde değişmeye yönelik yeni fırsatlara sahip olabiliyor ve aşı ya da tedavilerinin etkinliği azalabileceği için yeni ortaya çıkan varyantları durdurmak daha zor hale gelebiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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