Axios: ABD, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşünüyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Gazze Barış Planı'nda ikinci aşamaya geçilmesinin ardından ABD'li yetkililerin Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söylediğini öne sürdü.

Axios'un haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Yetkililerden birisi Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve diğer arabulucular, Hamas ile silah bırakma konusunda son günlerde temas halinde.

ABD'li yetkili ABD'nin Hamas üyeleri için İsrail ile "af programı" olasılığına dair de şunları söyledi:

"Hamas (silah bırakma konusunda) olumlu sinyaller gönderiyor. Güçlerinin çoğu tükenmiş durumda ve birçok kişiyi kaybettiler. Ancak bu silah bırakma yalandan değil gerçek olmak zorunda."

ABD, Türkiye'nin Gazze sürecine dahil olmasını istiyor

Ayrıca yetkililer Trump yönetiminin Türkiye'nin Gazze'de rol oynamasını istediğini belirterek, "( Türkiye'nin) Onların sürece dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Hamas üzerinde etkililer." dedi.

Beyaz Saray'ın Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden kurmasını istediğine dikkati çeken yetkililer, "Bu konuda çalışacağız. Umarız ki her iki taraf da söylemlerinin şiddetini azaltır ve birlikte çalışır." diye konuştu.