ABD, Hamas ile Esir Takası ve 60 Günlük Ateşkes Teklif Ediyor

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İsrail basını, ABD'nin Hamas ile esir takası ve Gazze'de 60 günlük bir ateşkes teklifinde bulunduğunu haber yaptı. ABD'nin önerisi, alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da kapsıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail basını, ABD'nin Hamas'la esir takası ve Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes teklif ettiğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, "İsrail'in, ateşkes ve alıkoyduğu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bırakılmasını öngören ABD teklifi üzerinde çalıştığı" ifade edildi.

ABD'nin önerdiği ateşkesin 60 gün süreceği, bu sürede saldırıları sonlandırmak için müzakerelerin yapılacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı iddia edildi.

ABD'nin saldırıların sona ermesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda katılımcı tarafların tamamını ciddi şekilde garanti eden bir formül önerdiği öne sürüldü.

Gazete haberinde Hamas'ın ABD'nin teklifini kabul ettiğini iddia etti.

İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel
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