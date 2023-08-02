ABD Halkının Orduya Güveni En Düşük Seviyeye İndi

Politico dergisinin yayımladığı habere göre, ABD halkının orduya olan güveni son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 60'ı orduya güven duyuyor. Bu düşüşün Afganistan'dan çıkışla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

NEW YORK, 2 Ağustos (Xinhua) -- ABD merkezli Politico dergisinin yeni bir ankete dayandırarak Pazartesi günü yayımladığı haberine göre, halkın ABD ordusuna olan güveni azalmaya devam ederken son yirmi yılın en düşük seviyesine indi.

Haberde, "Gallup araştırma şirketinin 1-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği son ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 60'ı orduya 'çok fazla' ya da 'oldukça fazla' güven duyuyor. Geçen yıl aynı düşüncede olanların oranı yüzde 64 idi" ifadesi yer aldı.

11 Eylül terör saldırılarının ardından orduya duyulan güven artmış ve yirmi yıl boyunca çoğunlukla yüzde 70'in üzerinde seyrederek yüksek seviyede kalmıştı. 2021 yılında ise yüzde 69'a inmişti. Haberde, "Güven seviyesi bu tarihten itibaren, muhtemelen ABD'nin Afganistan'dan apar topar çıkışıyla bağlantılı olarak daha da düştü" ifadesi yer aldı.

Ankete dahil edilen 14 kurum arasında ordu hala halkın en çok güvendiği kurum olma özelliğini taşıyor. En az güven duyulan beş kurum ise gazeteler, ceza adalet sistemi, televizyon haberleri, büyük şirketler ve Kongre olarak öne çıkarken, bu kurumlara Amerikalıların yüzde 20'sinden daha azı güveniyor. Özellikle ABD Kongresi, sadece yüzde 8 ile en az güven veren kurum oldu.

Haberde, "Sonuçlar 1997'den beri kaydedilen en düşük seviyeyi ve son beş yıldaki en sert düşüşü gösteriyor. Bu da diğer birçok kamu kurumundaki güven krizini yansıtıyor" denildi.¦