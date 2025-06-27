ABD, Haiti'nin Geçici Koruma Statüsünü Sona Erdirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD hükümeti, Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi dolacak olan geçici koruma statüsünü sona erdireceğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanlığı, Haiti'deki çevresel durumun iyileştiğini ve artık dönüşlerin güvenli olduğunu belirtti.

ABD hükümeti, Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi biten geçici koruma statüsünü sona erdireceğini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Haiti'nin geçici koruma statüsünün sonlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi dolan geçici koruma statüsünün sonlandırılacağı belirtilerek statünün feshinin 2 Eylül'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bir Bakanlık sözcüsünün, " Haiti'deki çevresel durum, Haiti vatandaşlarının evlerine dönmelerini güvenli kılacak kadar iyileşmiştir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in kurumlar arası ortaklarla görüştükten sonra Haiti'deki koşulların artık geçici koruma statüsünün yasal gerekliliklerini karşılamadığına karar verdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Premier Lig'den sürpriz talip! Teklifi 5 dakika bile düşünmedi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.