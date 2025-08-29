ABD, Haiti'deki Çete Şiddetini Önlemek İçin BM'den Yetki Talep Etti

ABD, Haiti'de tırmanan şiddeti önlemek amacıyla yeni "Çete Müdahale Gücü"nün kurulması için Birleşmiş Milletlerden (BM) yetki talep etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Haiti'deki çete şiddetinin önlenmesine ilişkin konuştu.

Shea, ABD ile Panama'nın, Haiti'de tırmanan şiddeti önlemek amacıyla Çete Müdahale Gücü'nün kurulması ve bu güce lojistik destek sağlaması amacıyla BM Destek Ofisinin oluşturulmasını öngören karar taslağını hazırlayarak Güvenlik Konseyine sunacağını duyurdu.

Kenya öncülüğünde yürütülen BM destekli misyona teşekkür eden Shea, ABD'nin, yeni Çete Müdahale Gücü'ne asker veya polis desteği sağlayıp sağlamayacağına dair bilgi paylaşmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Konseyde yaptığı konuşmada, Haiti'de devlet otoritesinin çökmeye başladığını ve çete şiddetinin ülke geneline yayıldığını söyleyerek Haitililerin "tam bir acı fırtınasının ortasında" olduğunu ifade etti.

Guterres, Konseyi gecikmeden harekete geçerek lojistik, operasyonel ve finansman desteği ile uluslararası gücü yetkilendirmeye çağırdı.

Öte yandan, 15 Ağustos'ta eski ABD Deniz Komandosu ve güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in sahibi olduğu Vectus Global adlı firmanın, Haiti hükümetiyle yaptığı bir yıllık anlaşma kapsamında ülkeye yaklaşık 200 özel güvenlik personeli göndermeye hazırlandığı bildirilmişti.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,3 milyon kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.