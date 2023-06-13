ABD haber kanalı Fox News, eski sunucusu Carlson'ın Twitter'daki programından rahatsız

NEW ABD'de yayın yapan Fox News kanalının 25 Nisan'da işine son verdiği sunucu Tucker Carlson'a Twitter'da program yapmaması için mektup gönderdiği bildirildi.

Axios haber sitesine göre, Fox News, eski sunucusuna gönderdiği ihtar mektubunda Cumhuriyetçi fikirlere sahip olduğu bilinen Carlson'dan Twitter'da başlattığı programı sonlandırmasını istese de ünlü sunucunun avukatı "şovun devam edeceğini" belirtti.

Tucker Carlson'ın avukatı Harmeet Dhillon, açıklamasında, Fox News'in gönderdiği mektubun ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olduğunu, Carlson'un "kimse tarafından susturulmayacağını" ifade etti.

Dhillon, " Fox, şimdi Tucker Carlson'ın 2024 seçimleri sonrasına kadar sessiz kalmasını talep ediyor. Tucker kimse tarafından susturulmayacak. O, ülkemizde kamuyu ilgilendiren konularda son derece önemli bir ses ve öyle kalacak." ifadelerine yer verdi.

ABD medyası, Fox'un Carlson'dan Twitter programını sonlandırmasını istemesini, sunucunun görevine son verilse de, sözleşmesinin devam ettiği 2025 sonuna kadar maaşının haber kanalı tarafından ödenecek olmasına bağladı.

Carlson, geçen hafta Twitter'da yeni şovu Tucker'ı tanıtmış, 8,3 milyon takipçiye sahip sunucunun 6 Haziran tarihli ilk videosu yaklaşık 115 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.

Fox News, ani bir kararla sunucunun işine son vermişti

Fox News tarafından 25 Nisan'da yapılan açıklamada, "Tucker Carlson Tonight" isimli programın bundan sonra devam etmeyeceği belirtilmişti.

Televizyon yönetimi, programın neden bittiği ve Tucker Carlson ile yollarını neden ayırdığıyla ilgili ayrıntı vermezken, Fox News'in sahibi Fox Corp'un hisseleri, Carlson'ın ayrıldığının duyurulmasının ardından yüzde 4 düşmüştü.

Carlson'ın ayrılmasının, Fox Corp'un, 2020 Başkanlık seçimlerinde dijital oyların çalındığı iddiasının dillendirilmesinden dolayı oy kullanma makinesi üreticisi Dominion Voting Systems'e 787 milyon dolar ödemek zorunda kalmasından hemen sonra yaşanması dikkati çekmişti.

Fox News yönetimi, Carlson'ın kovulmasının Dominion firmasıyla yapılan anlaşmayla bağlantılı olduğu iddiasının "doğru olmadığını" kaydetmişti.