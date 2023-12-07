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ABD, Guyana-Venezuela sınır gerginliğine barışçıl çözüm destekliyor

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ABD yönetimi, Guyana ile Venezuela arasında artan sınır gerginliğine ilişkin barışçıl bir çözümü desteklediğini ve tansiyonu artırmanın bölgeye bir faydasının olmayacağını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümünde barışçıl bir çözümü desteklediklerini ve gerilimin artmasının bölgede kimseye fayda getirmeyeceğini kaydetti.

ABD yönetimi, Guyana ile Venezuela arasında artan sınır gerginliğine ilişkin barışçıl bir çözümü desteklediğini ve tansiyonu artırmanın bölgeye bir faydasının olmayacağını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Latin Amerika'da artan Guyana-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Kirby, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümünde barışçıl bir çözümü desteklediklerini ve gerilimin artmasının bölgede kimseye fayda getirmeyeceğini kaydetti.

ABD'nin Guyana'nın egemenliğine net bir şekilde destek verdiğini de vurgulayan Kirby, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve buna göre adım atacaklarını dile getirdi.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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