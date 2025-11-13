Haberler

ABD, Güneydoğu Asya Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Görev Gücü Kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya kökenli kripto para dolandırıcılık ağlarıyla mücadele etmek amacıyla bir görev gücü kurdu. Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin, Çinli uluslararası suç örgütleri tarafından yaşlı bireyleri hedef alarak yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı, "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığıyla" mücadele amacıyla görev gücünün kurulduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından Amerikalıları hedef aldığı belirtilen "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığı ağları"na ilişkin açıklama yapıldı.

"Çinli uluslararası suç örgütleri"nin genellikle yaşlıları sahte kripto para sitelerine yatırım yapmaya ikna ettiği belirtilerek, bu dolandırıcılık ağlarıyla mücadele kapsamında görev gücünün kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, görev gücünün Kamboçya ve Laos dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren örgütlerin tespiti için çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title