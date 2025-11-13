ABD, Güneydoğu Asya Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Görev Gücü Kurdu

ABD Adalet Bakanlığı, "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığıyla" mücadele amacıyla görev gücünün kurulduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından Amerikalıları hedef aldığı belirtilen "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığı ağları"na ilişkin açıklama yapıldı.

"Çinli uluslararası suç örgütleri"nin genellikle yaşlıları sahte kripto para sitelerine yatırım yapmaya ikna ettiği belirtilerek, bu dolandırıcılık ağlarıyla mücadele kapsamında görev gücünün kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, görev gücünün Kamboçya ve Laos dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren örgütlerin tespiti için çalıştığı kaydedildi.