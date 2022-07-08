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ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları üçlü iş birliğini görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları üçlü iş birliğini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Endonezya'nın Bali kentinde Güney Kore ve Japonya'dan mevkidaşları ile üçlü toplantı düzenleyerek bölgesel ve küresel iş birliğini görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Endonezya'nın Bali kentinde Güney Kore ve Japonya'dan mevkidaşları ile üçlü toplantı düzenleyerek bölgesel ve küresel iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Bali'de düzenlenen G-20 Bakanlar Toplantısı marjında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile üçlü formatta bir araya geldiğini belirtti.

Price, görüşmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın 29 Haziran'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile yaptığı üçlü görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bakanların, Hint-Pasifik ve küresel bağlamda üçlü iş birliğini geliştirme çabalarını ele aldığını belirten Price, toplantıda bölgesel barış, istikrar ve refahın artırılmasının konuşulduğunu belirtti.

Price, "Bakanlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortaya çıkardığı zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştılar. Görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan savaşı ve Ukrayna halkını desteklemeye yönelik küresel çabalar da ele alındı." ifadelerini kullandı.

Bakanların ayrıca Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini de kınadığına işaret eden Price, "Üçlü güvenlik iş birliğinin nasıl genişletileceğini konuştular. Bakan (Blinken), ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve insan kaçırma vakalarının derhal çözülmesi konusundaki kararlılığını yineledi." değerlendirmesinde bulundu

Price, Blinken ile Park'ın, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun öldürülmesi nedeniyle Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'ye taziyelerini ilettiğini aktardı.

AA / Kasım İleri - Güncel

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