ABD, Güney Kore ile Ortak Askeri Tatbikata F-35 Uçağı Gönderdi

ABD ordusu, Güney Kore ile halihazırda devam eden yaz dönemi ortak askeri tatbikatına katılmak üzere Kore Yarımadası'na F-35 savaş uçakları konuşlandırdı.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan ve 18 Ağustos'ta başlayan yıllık "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı sürüyor.

ABD Kore Kuvvetleri yetkilisine göre, 10 adet F-35 savaş uçağı UFS kapsamında başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırıldı.

ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadeleri'ne tahsis edilen uçaklar, savunma amaçlı karşı hava manevralarına ve bölgedeki potansiyel tehditleri caydırmak için birleşik hazırlıklarını artırmaya odaklanacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 28 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen tatbikata ilişkin, ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savunmuştu.