Haberler

ABD Güney Komutanlığı'ndan Karayipler'de Uyuşturucu Teknesine Saldırı: 4 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildi. Olay, uluslararası sularda gerçekleşti ve 'yargısız infaz' tartışmalarını beraberinde getirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini ve 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

SOUTHCOM'un açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.