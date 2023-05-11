ABD, Güney Afrika'nın Rusya'ya silah sattığını iddia etti

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2022'nin aralık ayında Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2022'nin aralık ayında Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Büyükelçi Brigety, yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika'nın, geçen yılın aralık ayında, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Brigety, hükümetinin Güney Afrika'nın Rusya'ya silah satışı gerçekleştirdiği konusunda ikna olduğunu ve konuyu son derece ciddiye aldığını vurgulayarak, "Hükümetimizin bu konudaki endişelerini hafife almak hata olur." dedi.

Bu konuda Güney Afrika hükümetinden bir yanıt beklediklerini ifade eden Brigety, ayrıca bu gelişmeyle, Güney Afrika ile gerçekleştirilen Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGAO) görüşmelerinin de çıkmaza girdiğini söyledi.

Brigety, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) ABD'yi Rusya-Ukrayna savaşını kışkırtmakla suçlayan açıklamalarından duydukları rahatsızlığı da dile getirerek, "Hükümetimizin, bu açıklamaları alenen yanlış bulduğunu söylemek doğru olur." diye konuştu.

Güney Afrika'dan tepkiler

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Rus gemisine silah sevkiyatı meselesinin incelendiğini belirterek, "Zamanı geldiğinde bunun hakkında konuşuruz." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) lideri John Steenhuisen ise, iktidarı Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmadığı konusunda yalan söylemekle suçladı.

Steenhuisen, "Lady R gemisinin, savaş malzemeleriyle yüklendikten sonra Simon's Town'dan ayrıldığının Güney Afrika'daki ABD istihbaratı tarafından doğrulanması, ANC hükümetinin Güney Afrika halkı ve uluslararası ortaklarımızla şeffaflığını sorgulatmaktadır." diye konuştu.

Muhalefet partisi Action SA lideri Herman Mashaba da yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinden, iddialarla ilgili bilgileri paylaşmasını talep edeceklerini kaydederek, "İddianın doğru olduğu kanıtlanırsa, bu, Güney Afrika halkının hükümetten hesap sormasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.