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ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Guatemala Kongresi üyeleri dahil yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Guatemala Kongresinin 100'den fazla üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri ve seçimin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştıkları" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Guatemala'da "demokrasi karşıtı" eylemlerin "şiddetle" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin içlerinde 100'ü aşkın Kongre üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya çalışmalarının yanı sıra demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

ABD'nin, "Guatemala'nın demokrasisine zarar veren" kişilere yönelik benzer adımlar atmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, ABD'nin "Guatemala halkının iradesine saygı duyulmasını sağlamak isteyenlerin" yanında olduğu bildirildi.

Guatemala'da ne olmuştu?

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Bernardo Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.

"Seçimlerde sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkililerince yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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