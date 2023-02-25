ABD, Guantanamo hapishanesinden Pakistanlı iki kardeşi serbest bıraktı

ABD'nin Guantanamo hapishanesinde 20 yıldan fazla tutuklu bulunan Pakistanlı iki kardeş Abdul ve Muhammed Rabbani serbest bırakılarak ülkelerine geri gönderildi.

ABD'nin Guantanamo hapishanesinde 20 yıldan fazla tutuklu bulunan Pakistanlı iki kardeş Abdul ve Muhammed Rabbani serbest bırakılarak ülkelerine geri gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Abdul Rabbani'nin 13 Mayıs 2021'de Muhammed Rabbani'nin ise 17 Ağustos 2021'de gerekli kurullardaki süreçlerinin tamamlandığı ve iki kardeşin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "18 Ocak 2023'te Savunma Bakanı (Lloyd) Austin, Kongre'ye Abdul ve Muhammed Rabbani'yi Pakistan Hükümetine geri gönderme niyetini bildirdi ve Pakistanlı ortaklarla istişare ederek transfer için gerekli şartları tamamladık." denildi.

Rabbani kardeşlerin salıverilmesiyle Guantanamo hapishanesinde 32 tutuklu kaldı.

Pentagon verilerine göre bunlardan 18'i serbest bırakılması için uygun; 3'ü Periyodik İnceleme Kuruluna girmek için hazır, 9'unun askeri komisyon sürecinde ve kalan 2 tutuklu ise askeri komisyonlarda hüküm giymiş ve cezasını tamamlamayı bekliyor.

ABD 2 Şubat 2023'te, 20 yıl önce Pakistan'da tutuklanan ve yıllarca Amerikan istihbaratınca ağır işkencelere maruz kaldığı bilinen Guantanamo tutuklusu Macid Han'ı, Orta Amerika ülkesi Belize'ye göndererek tahliye etmişti.