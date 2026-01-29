Haberler

Washington Post: ABD göçmenlik kurumu, kişileri takip için İsrail patentli casusluk yazılımı kullanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE), İsrail şirketlerinden aldığı casus yazılımlar ve diğer gözetim teknolojilerini kullanarak düzensiz göçmenleri yakalama ve sınır dışı etme operasyonlarını artırdı. Bu durum, göçmenlik uygulamalarında ve siyasi protestoların ön saflarında köklü değişimlere yol açıyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumunun (ICE), İsrail şirketlerinden alınan casus yazılımlar ve telefon hackleme araçları da dahil "müdahaleci gözetim teknolojilerinin kullanımını" önemli ölçüde genişlettiği bildirildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, ICE'ın, ülkenin en çok finanse edilen kolluk kuvveti haline geldiği, son dönemdeki tedarik sürecinde 2 İsrail firmasından satın aldığı teknolojileri düzensiz göçmenleri yakalama ve sınır dışı etme operasyonlarında daha fazla kullanmaya başladığı belirtildi.

Bu teknolojilerin, ICE birimlerinin ülkedeki belgesiz göçmenleri ve Başkan Donald Trump hükümetinin sınır dışı etme kampanyasına karşı çıkan vatandaşları bulmasına ve izlemesine yardımcı olan bir dizi "müdahaleci teknoloji" olduğu kaydedildi.

Haberde, "Hem görünür hem görünmez olan bu teknolojiler, bugün ABD'de göçmenlik uygulamalarının ve siyasi protestoların ön saflarını dönüştürüyor." ifadesine yer verildi.

ICE'ın da bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bugün paylaştığı yıllık raporunda, kurumun yüz tanıma, yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojilerin kullanım alanını önemli ölçüde genişlettiğini açıkladı.

Sınır dışı etme kampanyalarında, ICE birimlerinin kullandığı gözetim teknolojileri arasında biyometrik takip cihazları, cep telefonu konum veri tabanları ve insansız hava araçları yer alıyor.

ICE, Cellebrite şirketiyle sözleşmeler imzalamıştı

ICE, 2025'te satın alma hamlelerinin bir parçası olarak, telefonlara uzaktan sızabilen casus yazılım üreten İsrailli Paragon Solutions ve ajanların ele geçirdiği kilitli telefonların içeriğine erişmesine ve verileri otomatik olarak sıralamasına olanak tanıyan Cellebrite şirketiyle sözleşmeler imzalamıştı.

ABD'de son zamanlardaki göçmenlik uygulamalarıyla büyük tepki toplayan ve ülke çapına yayılan gösterilerle protesto edilen ICE, bir süredir Paragon yazılımını satın almaya çalışıyordu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden hükümeti tarafından 2024'te, ülke için tehdit oluşturabilecek yabancı ülke bağlantılı casus yazılımların siparişi, incelenmek üzere durdurulmuş ancak bu dondurma kararı, 2025'te kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar