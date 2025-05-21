ABD, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesine Devam Ediyor

WASHINGTON, 21 Mayıs (Xinhua) -- ABD yönetimi, göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmelerini yasaklayan mahkeme kararına rağmen Myanmarlı ve Vietnamlı göçmenleri Güney Sudan'a sınır dışı etmeye başladı.

ABD medyasının göçmenlerin avukatlarına dayandırdığı haberlere göre, Myanmarlı bir göçmenin sınır dışı edildiği, Teksas'taki bir göçmenlik yetkilisinden gelen elektronik postayla doğrulandı. İngilizce dil becerisi yeterli olmayan göçmene konuyla ilgili bildirimin İngilizce olarak yapıldığı ifade edildi. Bu kişinin avukatları da sınır dışı edilme kararının, uçuştan sadece saatler önce kendilerine bildirildiğini söyledi.

Avukatlara göre bu tür sınır dışı edilmeler, bireylere karara itiraz etmeleri için "makul bir zaman dilimi" sunan mahkeme kararını ihlal ediyor.

Öte yandan Ulusal Göçmen Davaları İttifakı'ne bağlı avukatlara dayandırılan habere göre ise bir kadın, Vietnam vatandaşı olan kocasının salı sabahı yaklaşık 10 kişiyle birlikte Afrika'ya gönderildiğini bildirdi.

Bazı ülkeler ABD'den sınır dışı edilenleri kabul etmeyi reddederken Donald Trump yönetimi, Panama gibi bazı ülkelerle bu kişileri kabul etmeleri için anlaşma yaptı.