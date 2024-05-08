ABD Dışişleri Bakanı, göçmen işçileri istismardan korumak için çabalarını artıracak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesindeki göçmen işçileri istismardan ve emek sömürüsünden korumak amacıyla çabalarını artıracaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, "Göç ve Korumaya ilişkin Los Angeles Deklarasyonu"nun bakanlar düzeyindeki toplantısına katılmak için bulunduğu Guatemala'da gazetecilere konuştu.

ABD'ye gelen göçmenlerin haklarını suistimal edenlerle mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Blinken, "Göçmen işçileri sömürüden korumak için çabalarımızı iki katına çıkarıyoruz." dedi.

ABD'nin Haziran 2021'de ev sahipliğini yaptığı Amerikalar Zirvesi'nde imzalanan ve bağlayıcılığı bulunmayan Los Angeles Deklarasyonu, yasal göç yollarının genişletilmesi, göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi, göç yönetimine yatırım yapılması ve kitlesel göç hareketleri ile insanları göçe zorlayan krizlerin çözümüne ilişkin hususları kapsıyor.

Geneli Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere, her yıl milyonlarca göçmen, yeni bir hayat arayışıyla çoğu zaman karavanlarla geldikleri Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla geçmeye çalışıyor.