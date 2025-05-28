ABD Gizli Servisi'nde Kavga: İki Memur Açığa Alındı

ABD Gizli Servisi'nde Kavga: İki Memur Açığa Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Gizli Servisi'nde görevli iki kadın memur, mesai saatleri içerisinde kavga ettikten sonra sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle açığa alındı. Olayın iç soruşturma kapsamında olduğu ve katı davranış kurallarının ihlalinin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

ABD Gizli Servisi'nde çalışan iki kadın memur, mesai saatleri içinde kavga etmelerinin ardından olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine açığa alındı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Gizli Servis Sözcüsü, iki kadın memurun görev başındayken fiziksel kavgaya girdiğini gösteren videoyu doğruladı.

Sözcü, ABD Gizli Servisi'nin, 21 Mayıs günü saat 02.30 sularında iki üniformalı memur arasında yaşanan tartışmadan haberdar olduğunu aktardı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington DC'deki evinin önünde meydana gelen olayın iç soruşturma kapsamında olduğunu aktaran Sözcü, "Olaya karışan kişiler görevden uzaklaştırılmıştır ve bu konu bir iç soruşturmanın konusudur." dedi.

Sözcü, Gizli Servis'in tüm çalışanları için katı davranış kurallarına sahip olduğunu belirterek, bunları ihlal eden herhangi bir davranışın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Konunun personel meselesi olduğunu vurgulayan Sözcü, bu nedenle daha fazla yorumda bulunamayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryolar
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
87 yıllık firma Fiskobirlik mali kriz sonucu varlıklarını satışa çıkardı

Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu

Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.