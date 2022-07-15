ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kostantinos Floros ile ikili ilişkiler ve Ukrayna yardımlarını görüştüğü bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kostantinos Floros ile ikili ilişkiler ve Ukrayna yardımlarını görüştüğü bildirildi. Başkent Washington'da temaslarda bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, iki generalin, Rusya-Ukrayna savaşı dahil, ortak konuları ele aldığını kaydetti. Floros, Pentagon'daki temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı Müşteşarı Celeste Wallender, Dışişleri Askeri ve Siyasi İşler Müşteşarı Jessica Lewis, ABD Kara Kuvvetleri Orgeneral James McConville ve Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Menendez ile görüşmüştü. Yunan general ayrıca Lockheed Martin havacılık şirketinin Texas Fort Worth'teki F-35 üssünü ziyaret etmişti. AA / Kasım İleri - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Yunanistan Ukrayna Güncel Haberler

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