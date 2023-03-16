ABD Genelkurmay Başkanı Milley: 'Rus pilotun ABD İHA'sına kasıtlı çarptığından emin değiliz'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD'nin insansız hava aracına (İHA) karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA'ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD'nin insansız hava aracına (İHA) karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA'ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD MQ-9 keşif ve istihbarat İHA'sına önleme yaptığı sırada uçaklardan birinin İHA'yı çarparak düşürmesine yönelik tartışmalar basın toplantısında gündeme geldi.

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesinin kasıtlı olup olmadığının sorulması üzerine Milley, önlemenin ve İHA'ya karşı oldukça saldırgan davranışın kasıtlı, gayri profesyonel ve tehlikeli olduğunu söyledi.

ABD'li general, "Elimizde görüntülü kanıt var. Buradaki kasıt konusunda şüphe yok ancak uçağın fiziksel temasının kasıtlı olup olmadığı konusunda emin değilim. Bunu tespit etmeye çalışacağız. Bu noktada kesin bir şey yok." dedi.

Milley, İHA'nın enkazının çıkarılıp çıkarılmayacağının değerlendirileceğini, ABD'nin bölgede gemisinin olmadığını ancak bölgede müttefikleri olduğunu dile getirdi.

İHA'nın 500 fit veya daha derine inmiş olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Milley, "Bu derinlikten bir enkaz çıkarmak oldukça zor olacaktır." diye konuştu.

Milley Gerasimov ile görüştü

Toplantıdan bir süre sonra ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milley'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakan Austin ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuştuklarını ve İHA'nın düşürülmesine ilişkin kaygılarını Rus mevkidaşına ilettiğini söyledi.

Austin "Yanlış hesaplamalarını önlemek için iletişim kanallarının açık olması oldukça faydalı." ifadelerini kullandı.