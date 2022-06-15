ABD genelinde kürtaj oranları 2017 ile 2020 arasında arttı Kürtaj oranları uzun yıllar gösterdiği düşüşün ardından 2017-2020'de ABD genelinde yükseldi. Kürtaj oranları uzun yıllar gösterdiği düşüşün ardından 2017-2020'de ABD genelinde yükseldi. Kadınların kürtaj hakkını savunan araştırma grubu Guttmacher Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, 2020'de 930 binden fazla kürtaj vakası kaydedildi. Veriler, 2020'de her 5 gebelikten 1'inin kürtaj ile sonuçlandığını ve 2017-2020'de kürtaj yaptırma oranlarının sürekli arttığını ortaya koydu. 2017'de her 1000 kadında 13,5 olan bu oran, 2020'de 14,4'e çıktı. Özellikle, Illinois eyaletinde, yoksul aileler için devlet fonları sağlanmasının ardından kürtaj oranları 2017-2020 yıllarında yüzde 25 arttı. Buna karşılık, Kovid-19 salgını sürecinin, ABD'nin bazı eyaletlerinde kürtaj sayılarını aşağı çektiği belirtildi. 2019-2020'de kürtaj sayıları bir önceki yıla kıyasla New York eyaletinde yüzde 6, Texas eyaletinde yüzde 2 azaldı. Bu duruma, Kovid-19 kısıtlamalarının yol açmış olabileceği kaydedildi. Ülkede kürtajın yasallaştırıldığı 1973'ten sonra 2017'de en düşük kürtaj oranlarına ulaşılmıştı. ABD'de 2017'de 862 bin kürtaj kayıtlara geçmişti. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Araştırma Güncel Haberler

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