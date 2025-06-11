ABD Genelinde Göçmen Protestoları Yayılıyor

CHİCAGO, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere uyguladığı baskılarına Los Angeles'ta başlayan protesto gösterileri ülkenin birçok kentine de yayıldı. ABD medyasında çıkan haberlere göre salı gecesi itibarıyla en az 24 kentte binlerce kişi gösterilerde bir araya geldi.