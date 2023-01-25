Abd, Gelecekteki Mars Görevleri İçin Nükleer Motor Test Edecek

NASA Başkanı Bill Nelson, "NASA, 2027'ye kadar ileri nükleer termal itiş teknolojisini geliştirmek ve demonstrasyonunu yapmak için uzun dönemli ortağımız olan DARPA ile çalışacak.

Bir sanatçının çizimiyle nükleer termal roket motoruna sahip olacak Çevik Cislunar Operasyonları için Demonstrasyon Roketi. (Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı)

Nasa Başkanı Bill Nelson, " Nasa, 2027'ye kadar ileri nükleer termal itiş teknolojisini geliştirmek ve demonstrasyonunu yapmak için uzun dönemli ortağımız olan DARPA ile çalışacak. Bu yeni teknolojinin yardımıyla astronotlar, daha önce olduğundan çok daha hızlı şekilde derin uzay yolculukları yapabilecek; bu da Mars'a yönelik mürettebatlı görevler için hazırlanması gereken önemli bir yeteneği temsil ediyor" dedi.

LOS ANGELES, 25 Ocak (Xinhua) -- NASA ve ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Salı günü uzayda nükleer termal roket motorunun demonstrasyonunu yapmak için işbirliği yapacaklarını duyurdu. Söz konusu motorun geliştirilmesi, Mars'a ilk mürettebatlı görevin gönderilmesi için kilit önemdeki bir aşama olarak görülüyor.

NASA ve DARPA, Çevik Cislunar Operasyonları için Demonstrasyon Roketi (DRACO) programında ortaklık yapacak.

NASA'ya göre nükleer termal roket motorunun kullanılması, daha hızlı ulaşım süresine imkan vererek astronotlara yönelik riski azaltıyor.

Daha uzun seyahat süreleri daha fazla malzeme ve daha güçlü sistemleri gerektirdiği için ulaşım süresinin azaltılması, Mars'a yönelik insanlı görevlerin kilit bir bileşeni konumunda bulunuyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, "NASA, 2027'ye kadar ileri nükleer termal itiş teknolojisini geliştirmek ve demonstrasyonunu yapmak için uzun dönemli ortağımız olan DARPA ile çalışacak. Bu yeni teknolojinin yardımıyla astronotlar, daha önce olduğundan çok daha hızlı şekilde derin uzay yolculukları yapabilecek; bu da Mars'a yönelik mürettebatlı görevler için hazırlanması gereken önemli bir yeteneği temsil ediyor" dedi.