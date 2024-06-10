ABD, Gazze'ye insani yardım sevkiyatına yeniden başladı

ABD, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar nedeniyle bir süre askıya aldığı havadan insani yardım sevkiyatına yeniden başladı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 9 Haziran 2024'te Gazze'nin kuzeyine bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağının Gazze'nin kuzeyine 10 tondan fazla hazır yemek bıraktığı belirtilerek, ABD'nin bugüne kadar Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) aracılığıyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 tondan fazla insani yardımı havadan bıraktığı bildirildi.

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar nedeniyle 7 Haziran'da havadan insani yardımları askıya almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.