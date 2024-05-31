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ABD, Gazze'ye havadan yardımları durdurdu

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin bir haftadan fazla süreceğini belirtirken, Gazze'ye havadan yapılan yardımları da İsrail'in Refah'taki bombardımanı nedeniyle durdurduklarını açıkladı.

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin bir haftadan fazla süreceğini belirtirken, Gazze'ye havadan yapılan yardımları da İsrail'in Refah'taki bombardımanı nedeniyle durdurduklarını açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Yapımı 320 milyon dolara mal olan ve fırtına nedeniyle 24 Mayıs'ta dağılan Gazze sahilindeki yüzer iskelenin parçalarının İsrail'in yardımı ile toplanarak Aşdod limanına tamir için getirildiğini belirten Singh, onarım bittikten sonra yeniden kurulumun bir haftadan fazla süreceğini ifade etti.

Singh, AA muhabirinin, yüzer iskelenin ikinci kez kurulumundan sonra insani yardımların Gazzelilere hızlı bir şekilde ulaştırılması için İsrail ile herhangi bir mekanizma kurulup kurulmadığı sorusu üzerine, iskelenin parçalandığı günden bu yana yardım dağıtılmadığını, yüzer iskeleyi onarmak için ellerinden geldiğince hızlı çalıştıklarını söyledi.

AA muhabirinin yüzer iskelenin hazır olması durumunda yardımların ulaştırılması konusunda tekrar başa mı dönülecek sorusuna da Singh, "Hayır, başa geri döndüğümüzü sanmıyorum. ve eğer sorunuzu yanlış anladıysam özür dilerim. Bir anlaşma var. Yardım, bölgeye ulaştığında Gazze içine dağıtılacak. Bu konuda Pentagon ve diğer ilgili insani kuruluşlar İsrail ordusu ile çalışıyor." yanıtını verdi.

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen 320 milyon dolarlık yüzer iskelenin bir kaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

"İsrail ordusu operasyonlarına devam ederken havadan yardım yapamayız"

Singh, ABD'nin Gazze'ye havadan yardım yapmaya devam edip etmediği sorularına da çelişkili cevaplar verdi.

Önce "Bunu hiçbir şekilde durdurmadık. Bu havadan yardımları yapmaya devam etmek istiyoruz ancak aynı zamanda bunu yapmanın güvenli olduğu yerleri de değerlendiriyoruz." diyen Singh, hava yardımları için rüzgarı ve hava şartlarını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Singh, konuşmasının devamında ise "İsrail ordusu operasyonlarına devam ederken havadan yardım yapamayız, bu durumda savaş alanına girmiş oluruz. Dolayısıyla son zamanlarda havadan yardım yapılmadı ama buna devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye havadan ve denizden yardımların geçici çözüm olduğunu belirten Singh, Gazze'deki sivillere yönelik en etkili yardım ulaştırma yolunun kara geçişleri olduğuna işaret etti.

Singh, sorular üzerine Refah'ta hala "sivillerin korunması için kayda değer bir plan" görmediklerini de belirterek, "Bu bir ABD operasyonu değil, biz sahada değiliz. Biz sadece insani yardımları ulaştırmak için uğraşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Fırtına İsrail Refah Gazze Dünya Güncel Haberler

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