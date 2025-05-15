ABD, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Destek Verdi

ABD, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Destek Verdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla kurulan bağımsız Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı desteklediğini duyurdu. Yardım faaliyetlerinin detayı hakkında bilgi vermekten kaçınan yetkililer, bölgedeki yardımların Hamas'a ulaşmaması için dikkatli olunacağını belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla kurulan bağımsız Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı desteklediklerini belirtirken, desteğin kapsamına ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların yeniden ulaştırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Pigott, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla kurulan bağımsız Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı desteklediklerini kaydederek, "Bakan'ın da dediği gibi, yaratıcı çözümler görmek istediğimiz için bu planı destekliyoruz. Eğer oraya yardım ulaştırmak için daha iyi seçenekler varsa, bu seçeneklerin neler olduğunu görmek isteriz." dedi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiği hususunu açıklıkla dile getirdiklerini söyleyen sözcü, bununla birlikte bölgeye giden yardımların Hamas'ın eline geçmemesi gerektiği hususunda da dikkatli olacaklarını belirtti.

Söz konusu vakfı desteklediklerini vurgulayan Pigott, bu desteğin finansal mı yoksa siyasi destek mi olduğuna ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı.

Pigott, "Bu konudaki ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi için sizi ilgili vakfa yönlendiriyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, Bakan Rubio'nun da belirttiği gibi yardıma yönelik bu duyuruyu memnuniyetle karşılıyoruz." yorumunu yaptı.

ABD yönetiminin desteğiyle Gazze Şeridi'ne yardım akışını sağlamak üzere kurulan insani yardım kuruluşu, mayıs sonuna kadar bölgedeki operasyonlarını başlatmak için İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım girişinin mayıs sonuna kadar başlatılacağı bildirilmişti.

Söz konusu yardım faaliyetlerinin başlatılması amacıyla İsrail ile anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin her bölgesine yardım ulaştırılabilmesi için "daha fazla yardım noktası kurulmasına da onay verdiği" aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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