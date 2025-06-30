ABD, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Desteğini Sürdürecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ordusunun yardım merkezlerindeki sivil zararlarını kabul etmesine rağmen, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na desteğini kesmeyecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, durumun sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

NEW ABD, İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezinde sivillerin zarar gördüğünü kabul etmesine rağmen, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na desteğini sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezlerinde sivillere zarar verdiklerini kabul etmesine rağmen, ABD'nin Gazze İnsani Yardım Vakfı'na desteğini kesip kesmeyeceği sorusuna Bruce, "Buna cevabımız kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Bruce, İsrail ordusunun söz konusu olaylara ilişkin soruşturma yürüteceklerini açıkladıklarını belirterek, mevcut durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın 4 farklı yardım dağıtım merkezinden yaklaşık 51 milyon öğün dağıtım yaptığını kaydeden Bruce, bunun kolay olmadığını ve sahada girişimin başarısız olması için çaba sarf eden gruplar olduğunu savundu.

Bruce, can kaybını üzüntüyle karşıladıklarını, ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail'le yürütülen görüşmeler konusunda detay vermeyeceğini aktaran Bruce, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi daha bir hafta önce Orta Doğu'yu tamamen değiştirdi. Daha yapacak çok işimiz var. " değerlendirmesinde bulundu.

Bruce, İsrail'in doğru adımı atarak soruşturma başlattığını, kendilerinin de soruşturma sonuçlarını takip edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.