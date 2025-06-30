ABD, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Desteğini Sürdürecek

NEW ABD, İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezinde sivillerin zarar gördüğünü kabul etmesine rağmen, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na desteğini sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezlerinde sivillere zarar verdiklerini kabul etmesine rağmen, ABD'nin Gazze İnsani Yardım Vakfı'na desteğini kesip kesmeyeceği sorusuna Bruce, "Buna cevabımız kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Bruce, İsrail ordusunun söz konusu olaylara ilişkin soruşturma yürüteceklerini açıkladıklarını belirterek, mevcut durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın 4 farklı yardım dağıtım merkezinden yaklaşık 51 milyon öğün dağıtım yaptığını kaydeden Bruce, bunun kolay olmadığını ve sahada girişimin başarısız olması için çaba sarf eden gruplar olduğunu savundu.

Bruce, can kaybını üzüntüyle karşıladıklarını, ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail'le yürütülen görüşmeler konusunda detay vermeyeceğini aktaran Bruce, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi daha bir hafta önce Orta Doğu'yu tamamen değiştirdi. Daha yapacak çok işimiz var. " değerlendirmesinde bulundu.

Bruce, İsrail'in doğru adımı atarak soruşturma başlattığını, kendilerinin de soruşturma sonuçlarını takip edeceklerini bildirdi.