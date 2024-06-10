ABD, Gazze'deki Amerikan vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la müzakere potansiyelini tartışıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'deki Amerikan vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı müzakere potansiyelini tartıştığı bildirildi.

NBC News'te yayınlanan habere göre, ABD'li yetkililer, 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirler arasında yer alan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda değerlendirmeler yapıyor.

İkisi eski ve ikisi şu an görevde bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail'in devam eden esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinde başarısız olması durumunda Gazze'deki esirler arasında bulunan 5 Amerikalının serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı bir anlaşmayı müzakere etme potansiyelini tartıştığını söyledi.

Biden yönetiminin, Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki değerlendirmeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlamaya yönelik son müzakereleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmesine denk geldi.

ABD'nin Hamas ile tek taraflı muhtemel müzakeresinde, Gazze'de tutulduğu düşünülen Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen, Hersh Goldberg-Polin, Omer Neutra ve Keith Siegel isimli 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasının yanı sıra öldüğüne inanılan 3 ABD'linin cesetlerinin geri getirilmesi konusunun yer alması bekleniyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in dahil edilmeyeceği düşünülen muhtemel müzakerelerin Katar aracılığıyla yürütülebileceğinin altını çizdi.

Hamas, ABD ile müzakereye istekli olabilir

Amerikalı esirlerin serbest bırakılması karşılığında ABD'nin Hamas'a nasıl bir teklif sunacağına dair detay bilinmiyor.

Ancak yetkililer, ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da gereceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerindeki iç siyasi baskıyı pekiştireceğinden Hamas'ın ABD ile tek taraflı bir anlaşmaya istekli olacağını aktardı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ile Hamas arasındaki mevcut ateşkes müzakerelerinin ilerlememesi durumunda Biden yönetimi ile Hamas arasında bir anlaşma müzakere etmeye çalışma fikrinin "çok gerçek bir seçenek" olacağını savundu.

Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varma konusunda yoğun baskı altında. İsrailli yetkililer, 8 Haziran'da Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarla 4 İsrailli esirin kurtarılmasının ardından Gazze'de halen yaklaşık 120 esirin tutulduğunu tahmin ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusunun 8 Haziran'daki saldırılarında aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu 274 Filistinli öldürülmüştü.