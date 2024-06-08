ABD, Gazze'de İsrailli Esirlerin Kurtarılmasını Desteklediğini Belirtti

ABD yönetimi, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirerek ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esiri kurtarma "operasyonu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, esirlerin kurtarılmasından duydukları memnuniyeti aktardı.

Sullivan, en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü bildirilen saldırılarda 4 İsrailli esirin Hamas'ın elinden "başarılı bir operasyon"la kurtarıldığını, söz konusu kişilerin Gazze'den çıkarıldığını ve İsrail güçlerini "tebrik ettiklerini" dile getirdi.

ABD'nin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin kurtarılmasına "çeşitli yollarla" katkı verdiğini kaydeden Sullivan, "ABD, halen Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest kalabilmesine yönelik tüm çabaları destekliyor; bu çabalar halen devam eden ateşkes müzakerelerini ve diğer araçları kapsıyor." ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'de ateşkesin hem esirlerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yardımların rahatça girebilmesi noktasında önemli olduğunu belirterek bir an önce ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, bölgede bulunan bir ABD hücresinin, söz konusu "kurtarma operasyonu" için destek ve bilgi sağladığını iddia etti ancak bu desteğin neleri kapsadığı konusunda detay vermedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.