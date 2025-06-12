ABD, Gazze'de Ateşkes Tasarısını Desteklemeyecek

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ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Gazze'de ateşkes sağlanması talebinde bulunan tasarının desteklenmeyeceğini açıkladı. Tasarımın önyargılı olduğunu öne süren Shea, Hamas'ı kınamayan tek taraflı önlemleri reddettiklerini belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verme talebinde bulunan Genel Kurul tasarısını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Shea, İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği tasarının oylanması öncesi BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Tasarıyı "Hamas'ı kınamadığı için" eleştiren Shea, "ABD'nin defalarca açıkça belirttiği gibi Hamas'ı kınamayan tek taraflı önlemleri desteklemiyoruz, şiddet yanlısı terörist grupların silahsızlanıp Gazze'yi terk etmesini talep etmeyen ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanımayan kararları desteklemeyeceğiz." dedi.

Shea, tasarının "önyargılı" olduğunu iddia ederek "Tasarı, Gazze'ye huzur getirmek, barış davasında gerçekçi bir diplomatik ilerlemek için hiçbir şey yapmıyor. Ciddi kusurlarla dolu." ifadelerini kullandı.

Bu tasarının, "İsrail'i açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakla haksız yere suçladığını" ve aynı zamanda Gazze İnsanı Yardım Vakfının çabalarını görmezden geldiğini savunan Shea, BM üyelerini tasarıya karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu

Shea, öte yandan Gazze'de Filistinli sivillerin aç ve susuz kalmasını kimsenin istemediğini iddia ederek BM, sivil toplum kuruluşları ve ortaklarını İsrail-ABD güdümünde kurulan Gazze İnsanı Yardım Vakfını desteklemelerini istedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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