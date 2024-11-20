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ABD, Gazze'de Ateşkes Talebini Veto Etti

ABD, Gazze'de Ateşkes Talebini Veto Etti
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar taslağını veto etti. Konseyin diğer üyeleri lehte oy kullanırken, ABD'nin bu kararı dördüncü kez reddetmesi dikkat çekti.

(ANKARA) – İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden kararı tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "E10" olarak bilinen seçilmiş üyelerinin sunduğu, İsrail ve Hamas arasındaki Gazze savaşına ilişkin 12'inci karar taslağını oyladı. Konseyin diğer 14 üyesi lehte oy kullanırken ABD tasarıyı reddetti. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki savaşa son verilmesi çağrısında bulunan bir karar tasarısını dördüncü kez veto etmiş oldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, New York'taki oturum sırasında yaptığı açıklamada, "Müzakereler boyunca rehinelerin serbest bırakılmadığı koşulsuz bir ateşkesi destekleyemeyeceğimizi açıkça belirttik. Savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte gerçekleşmelidir. Bu iki acil hedef ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu karar bu gerekliliği bir kenara bırakmıştır ve bu nedenle ABD bu kararı destekleyemez" dedi.

BMGK taslağa ilişkin yaptığı açıklamada, "Taslak metin, tüm tarafların uyması gereken acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep etmekte ve Konsey'in tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini yinelemektedir. Ayrıca 'Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı' reddetmekte ve Gazze'deki sivillerin temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişiminin sağlanmasını ve 'kuşatma altındaki kuzey Gazze'deki siviller' de dahil olmak üzere insani yardımın girişinin ve dağıtımının kolaylaştırılmasını talep etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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