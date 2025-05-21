ABD, G20 Zirvesi'ne Katılmayacak

ABD, G20 Zirvesi'ne Katılmayacak
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump'ın bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Kararın arkasında ise gündeme alınan konuların ABD yönetiminin önceliklerini yansıtmaması yatıyor.

LOS ANGELES, 21 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Rubio salı günü ABD Senatosu Dışişleri Komitesi'nde yaptığı açıklamada, " Güney Afrika'da bu yıl düzenlenecek olan G20'ye dışişleri bakanlığı ve devlet başkanlığı düzeyinde katılmama kararı aldık. Bu kararımızın nedeni büyük ölçüde gündeme alınan konuların, yönetimimizin önceliklerini yansıtmamasıdır" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın ocak ayında Kamulaştırma Yasası'nı imzalamasının ardından ABD'nin Güney Afrika'yla ilişkileri kötüleşmeye başladı. ABD'nin mart ayında dönemin Güney Afrika Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u sınır dışı etmesi ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu.

An itibarıyla ABD'yi ziyaret eden Ramaphosa'nın Trump ile ticaret ve ikili ilişkilerle ilgili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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