ABD, füze envanterini yenilemek için Japonya'dan yardım istedi

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ülkesinin füze envanterini hızla yenileyebilmesi için Tokyo'nun yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Büyükelçi Emanuel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Orta Doğu'da çatışmaların devam ettiği ve Washington'un Hint-Pasifik'in savunması konusundaki taahhüdünü güvenilir tutmak istediği şu dönemde, füze envanterinin hızla yenilenmesi için ülkesinin Japonya'nın yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ABD askeri sanayisinin tüm stratejik yükümlülük ve zorlukları tek başına karşılayamayacağını kaydeden Emanuel, "ABD'ye zarar vermek isteyenler, endüstriyel kapasitenin gelişmesini beklemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Emanuel, Çin'in gemi inşa etme kapasitesinin ABD'yi geride bırakabileceğine işaret ederek, ABD gemi ve uçaklarının Japonya'da onarılmasının, ülkede yeni gemiler inşa edilebilmesi için endüstriyel kapasite oluşturacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, nisanda Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldiğini anımsatan Emanuel, "Amaç daha çok görüşmek, daha çok üretim." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya varıldı

Japonya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da ABD Donanma gemileri ile Hava Kuvvetleri uçaklarının bakım ve onarımının, Japonya'da yapılmasına dair anlaşmaya varıldığı bildirildi.

ABD'li ve Japon yetkililerin başkent Tokyo'da bir araya geldiği aktarılan açıklamada, ABD ile ortak füze üretimine yönelik çalışma gruplarının oluşturulması için hemfikir olduğu kaydedildi.